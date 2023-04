La senatrice messinese Barbara Floridia è la nuova Presidente della Commissione di Vigilanza Rai

Sarà la messinese Barbara Floridia a guidare della Commissione di Vigilanza Rai. Eletta con 39 voti favorevoli su 42 presenti, la 46enne senatrice del M5S nei prossimi giorni lascerà il ruolo di Capogruppo in Senato. Prende il posto di Alberto Barachini ed è la seconda donna alla guida della bicamerale, dopo Rosa Russo Iervolino, in carica dal 1985 al 1987.

“E’ un onore essere la Presidente di questa Commissione, che è un organismo di fondamentale importante per la democrazia nel nostro Paese. Lavoreremo e vigileremo affinché venga garantito il pluralismo e l’indipendenza in Rai in modo che tutti i partiti possano avere voce. Ringrazio tutti i componenti e le forze politiche che hanno inteso convergere sul mio nome”, dichiara la sen. Floridia.

“La RAI è l’industria culturale più importante del Paese, presente nella vita degli italiani da oltre settant’anni, ed è dovere di tutti, ciascuno per il suo ruolo, tutelarne sempre l’imparzialità, l’indipendenza e il pluralismo. Si tratta di un patrimonio nazionale enorme che viene costantemente arricchito dalla professionalità dei suoi dipendenti, che garantiscono ogni giorno a milioni di persone informazione di qualità, contenuti educativi e scientifici, produzioni artistiche e di intrattenimento che la rendono un vero e proprio motore creativo al servizio degli italiani.

Con l’avvio dei lavori della Commissione di Vigilanza il Parlamento ribadisce il ruolo essenziale della Rai, che deve agire nell’interesse pubblico e al servizio di tutti, sempre con obiettività e trasparenza”, conclude la neo presidente.