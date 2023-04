Barcellona Pozzo di Gotto: Il Sindaco Pinuccio Calabrò incontra gli abitanti del quartiere Sant’Antonio

Il Sindaco Pinuccio Calabrò, accogliendo gli appelli degli abitanti del quartiere Sant’Antonio, li ha voluti incontrare per un confronto costruttivo.

Le lamentele dei cittadini si sono incentrate in modo particolare sulle condizioni delle strade, che dopo le forti piogge, sono in pessime condizioni.

Il Sindaco ha rassicurato che il comune interverrà tra qualche giorno per ripristinare l’asfalto, ma ha anche annunciato che il comune è pronto ad intervenire sulla pubblica illuminazione e sul verde pubblico.

È stata anche l’occasione per una tirata d’orecchie agli abitanti incivili che ancora oggi buttano la spazzatura per strada e che non rispettano il calendario della raccolta differenziata, sostenendo il buon lavoro giornaliero degli operatori ecologici.

All’interessante confronto, che si è svolto al centro sociale di Sant’Antonio, hanno partecipato anche gli assessori Roberto Molino e Nicola Barbera e Padre Pasquale.

Alla fine grande soddisfazione dei cittadini che sono stati anche rassicurati sulla riapertura dell’ufficio postale, in una nuova sede, chiuso ormai da giugno 2022.