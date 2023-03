Elezioni amministrative in Sicilia: le liste vanno presentate da venerdì 28 aprile al 3 maggio

Le liste dei candidati a sindaco, al consiglio comunale, a presidente di circoscrizione e al consiglio circoscrizionale vanno presentate da venerdì 28 aprile alle ore 12 di mercoledì 3 maggio.

Si vota domenica 28 maggio dalle 7.00 alle 23.00, lunedì 29 dalle 7.00 alle 15.00. L’eventuale turno di ballottaggio, laddove previsto, si svolgerà nelle giornate dell’11 e del 12 giugno con gli stessi orari. Ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati, si darà inizio allo spoglio delle schede.

Questo si evince anche dal decreto dell’assessore regionale alle autonomie locali Andrea Messina che ha indetto i comizi elettorali per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 128 comuni della Sicilia e per i 6 presidenti e i rispettivi consigli circoscrizionali della città di Catania.

Tra i 128 Comuni chiamati alle urne ci sono quattro capoluoghi di provincia: Catania (incluse le sei circoscrizioni), Ragusa, Siracusa e Trapani. In 113 amministrazioni si voterà con sistema maggioritario (fino a 15 mila abitanti), mentre in 15 con il sistema proporzionale.

Cinque i comuni attualmente commissariati: Catania, Aidone (En), Trabia (Pa), Modica (Rg) e Priolo (Sr). Al voto anche Barrafranca (En), che nell’aprile del 2021 è stato sciolto per mafia. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.646 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.579. La popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni dei presidenti di circoscrizione e dei consigli circoscrizionali a Catania.

In provincia di Messina sono 32 i Comuni nei quali si andrà al voto, in tutti con sistema maggioritario: Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina.