Sant’Agata Militello, l’avvocato Benedetto Caiola alla guida del circolo cittadino di Fratelli d’Italia

Si consolida a Sant’Agata di Militello la presenza di Fratelli d’Italia con l’inizio della campagna di tesseramento per l’anno 2023 che ha già determinato un sostanziale rinnovamento del circolo “Norma Cossetto”, che si concretizza in un maggior numero di tesserati e nella figura di un nuovo Presidente, individuato nella persona dell’Avvocato Benedetto Caiola che è stato nominato anche responsabile comunale del partito.

“Il risultato è riconducibile all’importante contributo dell’Assessore Regionale Elvira Amata che, grazie alla sua costante presenza ed attenzione alle problematiche del territorio nebroideo, ha determinato un progressivo e crescente avvicinamento alla politica di persone, prima disinteressate, che dimostrano di apprezzare e condividere il messaggio nazionale lanciato dal Presidente Giorgia Meloni.” Comunica il circolo santagatese.

Benedetto Caiola ha dichiarato: “E’ un grande onore, ma soprattutto un grande onere essere all’altezza dei compiti che mi sono stati affidati e sostenere il progetto politico di Fratelli d’Italia che deve proporre soluzioni a sfide, sempre più complesse e stringenti. Ci faremo trovare pronti per affrontare, adeguatamente, i prossimi appuntamenti, convinti di poter rappresentare una novità in un momento particolarmente difficile per la politica comunale al centro di un radicale e veloce cambiamento a tutti i livelli.”

Giovedi 30 Marzo 2023, alle 18:30, si terrà una conferenza stampa presso la sede elettorale del candidato a sindaco Dott. Bruno Mancuso, alla presenza dell’ Assessore Regionale al turismo On. Elvira Amata.