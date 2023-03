Domani prosegue il girone C del campionato di prima categoria; in basso c’è grande bagarre per i playout, salvo per il Tortorici ormai retrocesso. Come per la retrocessione diretta, anche i verdetti per chi sta in testa è tutto ormai deciso. Vanno in promozione il Militello, che ha vinto il campionato e l’Aluntina, squadra tutt’ora imbattuta.