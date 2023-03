San Marco d’Alunzio, cantiere sospeso, il sit in organizzato dalla Fillea Cgil

Domani, giovedì 23 marzo, la Fillea Cgil Messina terrà un sit-in di protesta per la mancata ripresa lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini a San Marco D’Alunzio sospesi dal mese di novembre 2021. Il sit-in di protesta al quale saranno presenti il segretario generale della Fillea Cgil Messina Mario Mancini, il segretario generale di Fillea Cgil Sicilia Giovanni Pistorio e il segretario generale CGIL Messina Pietro Patti ed un gruppo di attivisti nonché i lavoratori che hanno lavorato nell’opera ma che al momento non sono più in attività nel cantiere.