San Filippo del Mela: Carmelo Capone annuncia la sua candidatura a Sindaco.

E’ Carmelo Capone, 59 anni, Dirigente di una casa farmaceutica, il candidato Sindaco dei gruppi civici “L’Alternativa, progetto comune per San Filippo del Mela” e “Insieme è meglio”.

Per il candidato, che vive nella frazione Cattafi, è un ritorno alla politica attiva dopo ben venti anni: “E’ arrivato il momento di non lamentarsi più e di agire, gli ultimi cinque anni li ritengo fallimentari in termine di risposta alle esigenze dei cittadini e San Filippo del Mela sta vivendo un momento molto difficile e mi piacerebbe mettere a disposizione la mia esperienza vissuta nel mondo dell’industria farmaceutica e poter applicare un modello nuovo all’amministrazione comunale che è quello di trasferire l’azienda all’interno di un’amministrazione con tutte quelle che sono i vantaggi che ne possono derivare in termini di risultati di fattibilità e di tempi di procedura.

Sulla scelta dei gruppi che lo sosterranno ha le idee chiare: “Io sono la sintesi dei due gruppi storici di San Filippo del Mela che stanno lavorando ormai da mesi ad un programma elettorale”.

Il neo candidato sindaco ci tiene a sottolineare che non apparteneva a nessuno di questi gruppi fino a quando è stato scelto per contrapporsi all’attuale sindaco Gianni Pino e sta valutando le varie bozze di programma fin qui redatte.

Carmelo Capone vuole un amministrazione attiva pronta a risolvere i problemi e a confrontarsi settimanalmente per programmare il lavoro con persone esperte e pronte al sacrificio perché come lui stesso sostiene bisogna stare al fianco dei cittadini e intercettare le loro esigenze e dare risposte rapidissime.

Il lavoro, le tasse sono tra le priorità del nuovo candidato sindaco, ma anche risolvere il problema idrico e scolastico: “Dobbiamo essere in condizione di fare quello che non è stato fatto nell’ultimo periodo, un’attenzione particolare a quelle che sono le strutture, al mondo scolastico, gli spazi pubblici, istaurare una collaborazione con le associazioni e con tutti i cittadini e dare delle risposte”.

Domani, lunedì 20 marzo, potrete seguire il servizio durante AM Notizie.