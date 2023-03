La Infodrive Capo d’Orlando cede di misura a Ragusa: 89-85 il finale

Durante la 23ª giornata del Campionato di Serie B Old Wild West, girone B, va in scena al PalaPadua Ragusa il derby che vede affrontarsi Infodrive Capo d’Orlando e Virtus Ragusa, con i paladini vogliosi di continuare la serie di vittorie, anche fuori casa, dopo i successi casalinghi. Sono un centinaio i tifosi al seguito, e il loro impagabile sostegno accompagnerà la squadra per tutto l’incontro.