Patti, visite ai degenti del “Barone Romeo”: “Buon senso ed equilibrio!”

L’ospedale “Barone Romeo” di Patti è salito recentemente agli onori della cronaca dopo la pubblicazione della lettera della signora Rosaria Lo Presti; si è lamentata giustamente del fatto di non aver potuto vedere il proprio fratello, ricoverato nel reparto di Utic e poi deceduto.

Di questa vicenda, in cui si sarebbero dovuto contemperare da un lato il diritto dei parenti a vedere i propri cari ricoverati e dall’altro le giuste cautele dei medici quando ancora non è completamente cessata l’emergenza per il Covid, ne abbiamo parlato con il direttore sanitario dell’ospedale Giovanni Merlo.