Donna muore travolta dal treno sulla Messina-Palermo. Circolazione bloccata

La circolazione ferrovia sulla tratta Messina-Palermo è sospesa da questa mattina. Una tragedia è avvenuta a Pollina, intorno alle 6.45 del mattino. Secondo quanto si è appreso una donna anziana è stata travolta mentre si trovava sui binari.

Al momento su quanto accaduto vige il massimo riserbo da parte delle autorità. Sul posto è giunta la Polfer. Secondo le prime ricostruzioni il treno era appena partito dalla stazione di Pollina e avrebbe travolto l’anziana, una 87enne, che si trovava sui binari. Probabile che la donna fosse in stato confusionale.

Il convoglio è fermo in attesa dell’arrivo del magistrato e i tanti pendolari sono sul treno sono in attesa dei rilievi delle forze dell’ordine, visto che il mezzo si trova in una posizione da dove non è possibile scendere

Intanto Trenitalia ha informato gli utenti che i treni InterCity e Regionali possono subire ritardi.