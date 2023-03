Nizza di Sicilia: sporcizia ed insetti in un negozio di generi alimentari, sospensione e multa

Sporcizia, muffe ed insetti e alimenti detenuti in stato di promiscuità. Questo hanno riscontrato ieri i Carabinieri della Stazione di Roccalumera e i militari del Nas di Catania, nel corso di un’ispezione di un esercizio di generi alimentari di Nizza di Sicilia.

Accertate carenze igienico sanitarie e strutturali e per questo si è proceduto alla sospensione temporanea dell’attività, elevando a carico del titolare sanzioni amministrative per l’ammontare di 3.000 euro.

Come detto i Carabinieri hanno accertato sporcizia, anche risalente nel tempo, in tutta l’attività, con la presenza di insetti e muffe, nonché alimenti detenuti in stato di promiscuità, privi di tracciabilità, riposti all’interno di frigoriferi in scarse condizioni igieniche. Inoltre, sotto l’aspetto strutturale, l’attività è risultata sprovvista di un apposito locale spogliatoio, ritenuto un requisito essenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione.