Due aerei militari si sono scontrati in volo all’altezza di Guidonia Monte Celio, un centro alle porte di Roma, e i piloti sono morti nello schianto. I due velivoli sono precipitati al suolo, in un prato non lontano da via Longarina, dopo aver preso fuoco: la nube di fumo è stata subito visibile dalla periferia della Capitale. Per i soccorsi sono intervenuti polizia, carabinieri e personale del 118.

Le immagini della tragedia inoltrate da un nostro lettore che risiede nella zona.