San Salvatore di Fitalia: festeggiato il centenario Calogero Mileti

Il sindaco di San Salvatore di Fitalia Giuseppe Pizzolante, in videochiamata presso Porto Ceresio in provincia di Varese, ha rivolto ieri a Calogero Mileti gli auguri per i suoi 100 anni.

Figlio di una famiglia numerosa – dieci tra fratelli e sorelle, dopo il periodo della giovinezza trascorso nel paesello come aiutante del papà titolare di una macelleria, si è trasferito nel 1952 in Argentina insieme alla famiglia. Nel 1963 è andato in Svizzera, a Zurigo, dove ha prestato la sua attività lavorativa come capo tecnico nella multinazionale Siemens fino al 1984. Ha poi vissuto a Porto Ceresio, tornando a San Salvatore di Fitalia solo in estate.