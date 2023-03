Arrestata la sorella di Messina Denaro. Lo avrebbe assistito nella latitanza

Arrestata dai carabinieri del Ros la sorella del capomafia Matteo Messina Denaro, Rosalia, che è accusata di associazione mafiosa. Avrebbe favorito, secondo la procura guidata da Maurizio De Lucia, la latitanza del fratello, la circolazione dei ‘pizzini’ e la gestione delle ampie risorse economiche.

Il provvedimento a carico della sorella del boss catturato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza a Palermo, è stato disposto dal gip Alfredo Montalto, che ha accolto la richiesta del procuratore De Lucia e dell’aggiunto Paolo Guido. In azione i Ros, i carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sicilia.

Secondo i magistrati Rosalia avrebbe fornito aiuto per anni al fratello durante la sua latitanza, gestendo la “cassa”e il sistema di comunicazione (i cosiddetti “pizzini”) che hanno permesso a Matteo Messina Denaro i contatti con il suo clan e di continuare i suoi ingenti affari anche durante la trentennale latitanza.

Rosalia Messina Denaro, 68 anni, è la sorella più grande di Matteo Messina Denaro (le altre sono Patrizia, che sta scontando una condanna per mafia, Giovanna e Bice) ed è sposata con Filippo Guttadauro, boss di Brancaccio (Palermo) che dopo avere scontato 14 anni di carcere per associazione mafiosa resta al 41 bis, per la sua pericolosità.

È stata arrestata a Castelvetrano, nella casa di famiglia. È la madre di Lorenza Guttadauro, avvocata e difensore scelto dallo zio Matteo Messina Denaro, sposata con Luca Bellomo, scarcerato pochi mesi fa.