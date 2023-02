Acquedolci – Vasto incendio in abitazione: nessun ferito, ma immobile gravemente danneggiato

Un vasto incendio si è propagato questa notte in una casa di Acquedolci, sita in via Generale Di Giorgio. Il rogo è scoppiato intorno alla mezzanotte, per cause ancora da definire. Poteva finire in tragedia, ma fortunatamente il pronto intervento dei soccorsi ha evitato il peggio.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Sant’Agata di Militello, supportati poi dalle squadre di Patti e Messina, oltre ai Carabinieri. Un plauso anche all’amministrazione comunale guidata da Alvaro Riolo, che si è messa prontamente a disposizione dei soccorsi. In particolar modo solerte è stato l’intervento dell’Assessore Salvatore Lupica, che ha consentito l’accesso ai Vigili del Fuoco alla cisterna comunale sita nel campo sportivo, per rendere più veloci le operazioni di soccorso.

L’incendio è stato spento dopo un paio d’ore, intorno alle 2 di notte. Fortunatamente le persone all’interno dell’immobile sono riuscite a mettersi in salvo. La casa è gravemente danneggiata, con un paio di stanze che sono state letteralmente avvolte dalle fiamme.