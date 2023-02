Mirabella Imbaccari: Al Paradise è andata in scena la bellezza di Miss Reginetta

Grande successo per la 7^ selezione di Miss Reginetta al Paradise di Mirabella Imbaccari.

Selezione voluta fortemente da Sergio Cremona, titolare della prestigiosa location leader per l’organizzazione di ricevimenti ed eventi.

Con il supporto di vari sponsor è andato in scena un altro atto del prestigioso concorso diretto dalla New Meta Event e presentato da Francesco Anania.

Dopo la sigla “Bonita” che contraddistingue ormai da anni l’inizio della manifestazione dedicata alla bellezza le partecipanti hanno sfilato sulla prestigiosa passerella del Ristorante Paradise davanti al numeroso pubblico e alla giuria in tre outifit diversi: casual, elegante e costume.

Giuria formata dall’estetista Michela Ampolo, dalla direttrice della scuola di ballo Choreia Serena Tigano, dalla personal trainer della palestra “Che forma” Loriana Granato, dal cantante Pasquale Nolfo e dal fotografo Custodio Muscarello.

Ad aprire la passerella la Mirabellese Maria Grazia Ferro che nella finale del 2022 ha conquistato il titolo nazionale Miss Reginetta d’Italia Voda. La bellissima Miss per l’occasione ha vestito gli abiti dell’Atelier La Canea ed è stata acconciata dalla parrucchiera Maria Sottile.

Tra gli ospiti la scuola di ballo “Choreia” di Mirabella Imbaccari, la cantautrice Gabriella Bisignano e il talento locale Filippo Cavolina reduce dal programma di RAI 1 “Prodigi” e da “The Voice Malta”.

Ad approdare alla finale regionale per la Sicilia Orientale sono state elette per Miss Reginetta Over Ileana Muntean di Siracusa, Loriana Margaglio e Rosaria Zuccaro di Catania; per Miss Reginetta d’Italia Gaia Sottile di Milazzo ed Erica Agata Lentini e Melania Ficarra di Catania.

Per la gara delle piccole mascotte affermazione di Maria Grazia D’Urso, davanti a Alexandra Shalamalova e Jakline La Loggia.

Una 7^ selezione che ha messo in passerella, ancora una volta, il plotone della bellezza siciliana, pronto ad ospitare tantissime altre Miss per vivere il prossimo evento.

Per partecipare basta chiamare il 339 82 54 709.