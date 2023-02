Raccuja: si è insediato in consiglio comunale il consigliere Antonio Adornetto

Sarà il consigliere Antonio Adornetto a sostituire Angela Martelli, dimessasi per motivi personali, nel ruolo di consigliere di opposizione del gruppo “Coerenza, Onestà e Partecipazione” nel consiglio comunale di Raccuja.

Il gruppo ha ringraziato Angela Martelli per “il generoso impegno profuso in questi anni con spirito di sacrificio e collaborazione ed esprime riconoscenza anche a Giusi Casella per la disponibilità e la partecipazione fattiva all’interno della coalizione. Augura altresì ad Antonio Adornetto di continuare ad assicurare e intensificare all’interno del gruppo consiliare il suo prezioso contributo.”

Nella nota in cui è stato comunicato l’avvicendamento del nuovo consigliere, è stato ribadito inoltre come tutto il gruppo politico e i consiglieri comunali continueranno a svolgere in consiglio comunale e nel paese la loro attività con spirito costruttivo, tenendo fede al programma presentato agli elettori, assicurando l’impegno nel portare avanti le scelte ritenute positive e contrastando con forza quelle che ritengono siano sbagliate dell’amministrazione in carica.

“L’attuale compagine amministrativa ha portato avanti i progetti delle precedenti amministrazioni, prosegue la nota del gruppo di opposizione – e ha potuto avvalersi delle provvidenze elargite a tutti i comuni in occasione della pandemia e con il PNRR, senza però assicurare una gestione oculata del bilancio comunale e sfruttare le occasioni di lavoro per i nostri giovani.”

Il gruppo infine ha ringraziato i cittadini, invitandoli a partecipare alla vita politica e amministrativa del comune, “garantendo il loro sostegno alle battaglie per il lavoro e la giustizia sociale e contrastando ogni forma di spreco, di disparità di trattamento e di privilegio.”