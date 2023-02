Miss Reginetta d’Italia: Selenia Ciminata, di Brolo, pronta per la finale regionale 2023

Oggi, per iniziare nel migliore dei modi il fine settimana, ho incontrato la finalista regionale di Miss Reginetta d’Italia Selenia Ciminata, 21 anni di Brolo.

Selenia studia economia aziendale all’università di Messina.

La nuova Miss è una ragazza solare, alta 167 cm, con occhi verdi e capelli castani.

Cosa faresti per un mondo migliore? Per un mondo migliore sicuramente è fondamentale il rispetto sia per le persone, ma anche per le cose. Non è giusto danneggiare le cose altrui. Poi cercherai di ridurre anche l’inquinamento quindi utilizzerei meno i mezzi quando non sono necessari.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Il mio hobby è cucinare in particolare i dolci. Ho la passione per la musica infatti suono il clarinetto.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? Per me l’amicizia è ascoltarsi, capirsi, ridere e soprattutto fidarsi. La famiglia è fondamentale, colei che mi sostiene, mi aiuta a superare tutti gli ostacoli e che ci sarà sempre.

Che rapporto hai con gli animali? Mi piacciano tutti gli animali, in particolare il mio cucciolotto Django.

C’è qualcosa che hai fatto che ricordi spesso? Il ricordo più bello è il mio diciottesimo compleanno perché è stata una serata indimenticabile insieme alle persone a cui voglio bene.

Cosa ti aspetti dal concorso ? Intanto sono felice di aver partecipato al concorso. E’ un’esperienza bellissima ed emozionante, non è importante vincere o perdere, l’importante è sentirsi Reginetta per un giorno e per sempre.

Qual’è il tuo motto? Tutto è possibile, l’impossibile richiede soltanto del tempo.

Selenia ha una grande vitalità e tanta voglia di mettersi in gioco e sicuramente sarà una grande protagonista alla finale regionale 2023, per la Sicilia orientale, di Miss Reginetta d’Italia.