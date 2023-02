Santa Lucia del Mela: Un fiume di persone per il Carnevale Luciese tra allegri gruppi in maschere, balli e rievocazioni storiche

Un fiume di persone hanno illuminato le strade di Santa Lucia del Mela, tra gruppi in maschera, coriandoli e tanta allegria.

Il Carnevale Luciese è tornato e lo ha fatto offrendo in questi giorni varie attività a grandi e piccini con la super visione dell’assessore Benedetto Merulla e del presidente del consiglio Pietro Cannuni che si sono avvalsi della collaborazione di tante associazioni del territorio e di semplici cittadini che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.

Il laboratorio creativo, le visite in biblioteca dove è stata allestita una mostra di Damiano Marra sul Carnevale di Sicilia, il corteo dei gruppi e dell’Api-rata, la moto ape che ha vinto il concorso nel 2020, lo show di Luciano Fraita, la sagra dei maccheroni e la proiezione prima e il gran finale in Piazza Milite Ignoto ieri sera del film “U Sposaliziu…oggi”.

I gruppi partecipanti sono stati: I pirati, Lo sposalizio…oggi, il mondo della fantasia, gli Addams, peperita. figli dei fiori e le scombinate.

Un grande lavoro di squadra per far condividere momenti spensierati a grandi e piccini aspettando i Los Locos che faranno ballare tutti in piazza Milite Ignoto e “U Catalettu” che infiammeranno, dal pomeriggio di domani, l’ultimo atto del Carnevale Luciese 2023.