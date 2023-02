Messina, accoltella il vicino di casa dopo una lite. 39enne arrestato per tentato omicidio

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 39enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di tentato omicidio.

A seguito di una telefonata pervenuta al numero unico di pronto intervento 112 NUE, i Carabinieri sono intervenuti in un condominio della zona sud del capoluogo dove, poco prima, su un pianerottolo, un uomo aveva accoltellato un coinquilino, verosimilmente a seguito di una lite scaturita per futili motivi. Giunti sul posto, i militari dell’Arma, attraverso le testimonianze di alcuni presenti, hanno ricostruito la dinamica dei fatti che ha consentito di individuare il presunto aggressore e recuperare il coltello, a serramanico con lama da 8 centimetri, utilizzato per compiere il delitto. Una volta bloccato, l’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti e arrestato, in flagranza di reato.

La vittima è un 26enne, anch’egli noto alle forze dell’ordine. E’ stato trasportato presso il Policlinico di Messina, ove è stato ricoverato con prognosi riservata con ferite da arma da taglio all’addome. Il giovane non è in pericolo di vita.