Il giovane stefanese Alessandro Magistro capo staff di tre deputati a Montecitorio

Alessandro Magistro, 31 anni, padre caronese e madre della Città delle Ceramiche, è stato scelto quale capo staff alla Camera dei Deputati a Roma, presso l’ufficio di competenza di tre deputati, che gli hanno affidato la totale cura della comunicazione istituzionale, la stesura dei testi e delle pagine social. Un passaggio di carriera importante, per il giovane che è stato impegnato nella politica locale, in particolare è stato sindaco dei giovani a Santo Stefano di Camastra nel 2007, presidente della Consulta Giovanile dei Nebrodi nel 2018 e poi candidato a consigliere comunale con la lista “Finalmente Caronia” nella tornata elettorale del 2021.

“Sono felice di questo nuovo incarico tecnico, cercherò di onorarlo nel miglior modo possibile. Il mio pensiero è rivolto sempre alla mia Sicilia, oggi questo incarico mi porta a grandi responsabilità per via anche delle aspettative” – dice Alessandro Magistro, che ricordiamo ha già ricoperto anche la carica di Presidente dell’assemblea regionale delle consulte siciliane, dando dato vita al ddl della consulta regionale giovanile. Magistro ha assunto poi il ruolo di collaboratore e consulente parlamentare all’ars nel 2019 per il gruppo di “Attiva Sicilia” e a Montecitorio per il gruppo misto dal 2020 al 2022. Oggi torna a Montecitorio con un ruolo da “capo staff”.