“Caso Manca”, la commissione antimafia presenta la relazione sull’inchiesta

La Commissione Antimafia, ieri pomeriggio, nella Sala Stampa della Camera dei deputati ha presentato la relazione finale sulla morte dell’urologo barcellonese, Attilio Manca, avvenuta il 12 febbraio del 2004 in circostanze non chiare. Presenti Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e Piera Aiello ex deputata e testimone di giustizia, prime firmatarie della relazione finale, insieme a Fabio Repici, legale della famiglia di Attilio Manca. A sintetizzare i passaggi chiave della relazione la consulente della Commissione, Fabrizia Fabbretti. Spunti investigativi, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, fiumi di atti recuperati nelle procure di Palermo, Barcellona PG e Messina, informative dei carabinieri del Ros e possibili piste alternative su cui i familiari di Manca chiedono ora approfondimenti.