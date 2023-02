A Patti arrestato un sessantenne per evasione, a Messina due persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

I carabinieri della stazione di Patti hanno arrestato un 60enne per evasione.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato un uomo mentre si aggirava per le vie del centro, sebbene fosse sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Il 60enne ha riferito ai militari una giustificazione per il suo allontanamento, dichiarando di essersi recato presso l’Ospedale di Patti; tuttavia, all’esito delle verifiche, i carabinieri hanno accertato che le dichiarazioni non erano veritiere e pertanto lo hanno arrestato per evasione.

Altri arresti sono stati effettuati da carabinieri della compagnia di Messina Sud, una 45enne e un 26enne, rispettivamente madre e figlio, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I carabinieri avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dei due e pertanto sono stati predisposti servizi di osservazione del luogo. Nella tarda mattinata di ieri, supportati dai colleghi dello squadrone “Cacciatori di Sicilia”, hanno effettuato una perquisizione domiciliare e hanno rinvenuto e sequestrato 110 grammi circa di marijuana e 25 grammi di hashish, nonché due bilancini di precisione, materiale vario confezionamento e la somma di 355 euro ritenuta provento provento dell’attività illecita.

Inoltre, durante la perquisizione, i militari dell’Arma hanno constatato che il contatore dell’energia elettrica era stato manomesso con allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica e pertanto i due sono stati anche denunciati per furto aggravato di energia elettrica.