Presunta violenza sessuale ai danni di una 12enne nell’hinterland barcellonese, arrestati due 15enni

Presunta violenza sessuale nell’hinterland barcellonese. Una storia davvero triste, che sarebbe però tutta da confermare. I fatti risalgono a circa 3 mesi fa, dicembre 2022: in un paese della zona si sarebbe infatti consumata una violenza sessuale ai danni di una bambina di 12 anni. Ad essere accusati sono stati due ragazzi, anche loro minorenni. La piccola sarebbe stata costretta a seguire i due adolescenti in una campagna buia e isolata, sotto minaccia, per poi subire violenze a sfondo sessuale.

Ieri entrambi sono stati arrestati ieri dai carabinieri della Compagnia di Barcellona e posti ai domiciliari in due comunità per minori, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

I militari dell’Arma, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa, su richiesta della Procura del Tribunale per i minorenni di Messina, dal GIP dello stesso Tribunale, Rosa Calabrò.

I due coetanei, difesi dagli avvocati Diego Lanza ed Enzo La Torre, sono accusati di violenza sessuale aggravata e inoltre, secondo l’accusa, durante l’accaduto avrebbero ripreso la vittima con un telefonino, per poi inviare il filmato in alcune chat. Contestato dunque anche il reato di “pornografia minorile”.

A quanto appreso la violenza non si sarebbe consumata del tutto, grazie alla resistenza della ragazzina. Gli avvocati dei due giovani contestano quanto additato ai due ragazzi e preannunciano nuovi scenari, in attesa degli interrogatori di garanzia.