Naso: Una Miss Reginetta d’Italia piena di vita

Sono sempre di più le ragazze che si stanno avvicinando al mondo di Miss Reginetta d’Italia, il concorso riservato alle ragazze dai 14 ai 29 anni che hanno voglia di mettersi in gioco, sfidare la passerella più ambita d’Italia e soprattutto divertirsi.

Nella selezione svoltasi a Naso a staccare il biglietto per la finale regionale è stata la nasitana, 24enne, Alice Pizzino.

Alice ama la sua storica città, situata nel cuore dei nebrodi, e la vive ogni giorno in tutte le sue meraviglie e non la cambierebbe per nessun posto al mondo.

La nuova Miss è una ragazza molto attiva, le sue giornate trascorrono tra studio, famiglia e incontri con gli amici. Il suo sogno è quello di diventare un assistente scolastica ed aiutare a chi ne ha più bisogno.

Cosa faresti per un mondo migliore? Eliminerei tutto ciò che è tossico.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Una mia grande passione e costruire puzzle, mi rilassa molto il cervello, mentre uno dei miei hobby preferito è fare lunghe passeggiate nella natura.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? La famiglia è un pilastro su cui contare, se penso alla famiglia mi vengono in mente una casa, un fuoco e un abbraccio. L’amicizia invece è la scelta di una seconda famiglia, che ti vuole bene come la prima, però è formata da persone, non per forza simili a noi, ma con una cosa in comune…il rispetto.

Che rapporto hai con gli animali? Amo gli animali, sono i nostri amici inseparabili, che anche se non si esprimono a parole, ti fanno capire tutto con uno sguardo.

C’è qualcosa che hai fatto e che ricordi spesso? In questo periodo ricordo spesso i miei viaggi e di tutti i sorrisi e tramonti trascorsi insieme alle mie amiche.

Alice ha le idee chiare e dal concorso non si aspetta nulla in particolare, intanto lavora per essere pronta ad affrontare la passerella della finale regionale: “Da questo concorso mi aspetto sicuramente qualcosa di positivo a prescindere da come andrà, di divertirmi, di brillare, di conoscere nuove persone e fare nuove esperienze che comunque mi potranno lasciare qualcosa nel mio bagaglio personale.

Qual’è il tuo motto? O stai al passo o spostati che devo passare.

Dopo una lunga conversazione ci lasciamo ricordandoci che il 25 febbraio 2023, a Mirabella Imbaccari, si svolgerà la 7^ selezione del concorso Miss Reginetta d’Italia e anche lei ha voglia di invitare tutte le ragazze a partecipare: Chiamate subito Nuccia, al 339 82 54 709, per saperne di più sul concorso, lei è una signora disponibile e pronta a dare tutte le comunicazioni. Vi aspetto alla finale regionale per vivere un momento magico.