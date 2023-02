Carnevale d’Argento, mercoledì a Brolo il pranzo con gli anziani all’Alberghiero

Saranno una novantina gli “over” brolesi ospiti, domani, nel saloni dell’Alberghiero nel galà promosso dall’Associazione dei Carristi con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Il pranzo, curato nei dettagli dal professore Luigi Nicolosi e dal suo staff di ragazzi, prossimi chef, che frequentano la locale scuola Alberghiera, spazierà dall’aperitivo ai tortini, omaggio ai gusti stagionali del territorio per poi, nell’immancabile tradizione del mercoledì che precede il carnevale di gustare la pasta con il sugo del maiale, ed ancora, in un via vai di portate fino ad arrivare ai dolci carnevaleschi, tra torte e chiacchiere.

Gran cerimoniere dell’evento è Mimmo Scaffidi, ormai giunto alla sua quinta esperienza consecutiva di quest’appuntamento che è diventato un punto fisso del cartellone del Carnevale brolese curato dall’associazione dei carristi.

“Dobbiamo ringraziare – dice Mimmo Scaffidi, parlando a nome del team dei carristi – l’Alberghiero di Brolo con i suoi docenti ed i ragazzi che opereranno tra sala e cucina che ci ospita e la grande disponibilità della dirigente Maria Ricciardello che insieme all’amministrazione comunale, con l’assessorato alle politiche sociali, ci hanno supportato, ma soprattutto dobbiamo dire grazie agli “over” che saranno presenti e che con i loro sorrisi, le loro parole, la loro voglia di stare insieme danno un senso a questa manifestazione che diventa, per noi che l’organizziamo, l’essenza della festa e del ritrovarsi”.

I carristi hanno, anticipando i tempi, ma nel dettaglio lo faranno domani nel corso del pranzo, voluto ringraziare le più di 20 attività commerciali che hanno messo a disposizione, prodotti alimentari, dolci, bevande, frutta e materia prima.

“Senza di loro sarebbe stato impossibile organizzare il tutto e ringraziamo anche – dice Mimmo Scaffidi – chi ha pensato agli addobbi floreali e perfino ai caffe.”.

Insieme agli Over domani all’Alberghiero anche la Giunta e il sindaco di Brolo, ed ancora le autorità civili e militari del luogo, il prete e alcuni sanitari costantemente vicini agli anziani.

Massimo Scaffidi