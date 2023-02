Carnevale a Capri Leone, sindaco Grasso: “Saranno giornate di festa anche per i bambini”

Fervono i preparativi per l’atteso Carnevale a Capri Leone. Secondo il programma si comincia giovedì 16 febbraio con il “Genio quiz” a cura del Comitato Genitori. Sabato 18 febbraio sarà il turno della prima serata danzante presso la palestra della scuola elementare. Domenica 19 febbraio toccherà all’attesa sfilata in maschera per le vie di Rocca. Alle ore 17:00, in Piazza Gepy Faranda, l’evento clou, con lo spettacolo interamente dedicato ai nostri bambini “Carnival Circus Show”. Durante la serata, inoltre, saranno premiati il costume più bello, il gruppo in maschera più numeroso e quello più originale. Martedì 21 febbraio la chiusura della manifestazione, con tanta musica sia nel piazzale delle scuole che successivamente in palestra. In mezzo una degustazione di pasta.

“Durante le fasi di allestimento del cartellone abbiamo seguito due parole d’ordine: consegnare ai cittadini un evento ‘spensierato’ dopo anni difficili e che sia destinato anche ai ‘bambini’ . Saranno delle giornate di festa con un solo obbligo: divertirsi”. Così commenta il sindaco di Capri Leone, Bernardette Grasso.

Per info sui “concorsi” è possibile contattare i seguenti numeri: 328 5686416 e 327 6955781