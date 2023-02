Miss Reginetta Over: In attesa della 7^ selezione riservata alla Sicilia orientale, la finalista regionale Silvia Di Giovanni si racconta

Il 25 febbraio 2023 a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, si svolgerà la 7^ selezione, per la Sicilia Orientale, dei concorsi “Miss Reginetta d’Italia” e “Miss Reginetta Over”.

C’è tanta attesa, ma soprattutto ci sono tante ragazze e signore che si stanno avvicinando a questa realtà divertente e formativa.

Chi ha già staccato il biglietto per la finale regionale di Miss Reginetta Over è la barcellonese Silvia Di Giovanni che si è raccontata, a cuore aperto, con il sottoscritto.

Silvia ha 42 anni, è mamma di due meravigliose creature e come lei stessa si definisce è una donna lavoratrice e molto ironica.

Cosa fai nella vita? Sono laureata in Scienze dell’educazione come Educatore/pedagogista, lavoro nel mondo del sociale come Educatrice da circa 20 anni e mi occupo di minori con problematiche sociali, comportamentali, di disabilità e mi occupo anche di animazione per far divertire grandi e piccini.

Cosa faresti per un mondo migliore? Ci sono purtroppo molte cose da sistemare nel mondo in cui viviamo. Certamente possiamo fare piccoli passi, ma fatti insieme possono servire a tutti. E’ importante non sprecare e riciclare in ogni settore, essere di supporto a chi è meno fortunato di noi e certamente possiamo provare a sistemare le piccole cose partendo dal sorriso, dalla gentilezza e dall’amore per se e per gli altri. Cose semplici che possono contribuire per un mondo migliore.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Amo cucinare e mangiare, ascoltare musica, cantare, ballare, fare lunghe camminate, leggere e scrivere, sfilare, presentare e fare shopping. E poi adoro il caldo, il mare e l’estate.

Che cos’è per te l’amicizia e la famiglia? L’amicizia, se sincera, è un dono profondo da coltivare, nell’amicizia ci si sceglie. La famiglia è importante. Non tutti hanno la fortuna di averla o di averla avuta, è qualcosa da custodire. La famiglia non si sceglie ma dalla famiglia si cresce nel bene e nel male.

Che rapporto hai con gli animali? Ho un ottimo rapporto con gli animali, sono dolci e sensibili. In casa con noi vive da qualche anno un gatto di nome Morbidino che è diventata la nostra mascotte.

C’è qualcosa che hai fatto e che ricordi spesso? Ricordo spesso a me stessa le mie scelte di vita in generale che mi hanno portato ad essere la Donna che sono adesso.

Cosa ti aspetti dal concorso Miss Reginetta Over? Finora il concorso si è rivelato fonte di nuove esperienze e conoscenze e certamente di grande visibilità sul territorio. Mi piacerebbe approdare alla finale nazionale, per mettermi sempre più in gioco e provare nuove esperienze ed emozioni e chissà magari potrebbe essere, al di là del risultato finale, ancora una volta un trampolino di lancio perché non si arriva mai, ma si riparte sempre.

Qual’è il tuo motto? Un vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato *Nelson Mandela*, quindi Non bisogna mai mollare.

Vuoi aggiungere qualcosa che non hai detto in questa intervista? Sono una persona che ama mettersi in gioco, autoironica, collaborativa e allegra. Amo le sfide, ogni giorno prima di tutto, quelle con me stessa, che non mollo mai e cerco di trovare sempre una soluzione a tutto.

Silvia è un fiume in piena, una donna piena di energia e prima di salutarci vuole mandare un messaggio a tutte le donne: “Dimenticavo di dirvi una cosa importante. Iscrivetevi numerose al concorso Miss reginetta Over e non ve ne pentirete.