Riposto, due donne uccise a colpi di pistola. L’assassino suicida davanti alla Caserma dei Carabinieri

Ennesimo colpo di scena per la vicenda che ha visto la morte di due donne questa mattina a Riposto. Il presunto killer si è infatti suicidato davanti alla caserma dei carabinieri. Lo conferma all’agenzia AGI il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

L’uomo si sarebbe ucciso con la stessa arma utilizzata per togliere la vita alle due vittime.

Le indagini erano iniziate questa mattina, con la scoperta del corpo di una 40enne, uccisa da un colpo di pistola, sul lungomare Pantano di Riposto, nel Catanese. La vittima era dentro un’auto.

In una zona diversa pochi minuti dopo dello stesso comune, è stata trovata, gravemente ferita per terra, colpita da arma da fuoco, un’altra donna. Anche la seconda vittima è morta poco dopo.

Indagini sono in corso per accertare e se i due episodi siano collegati tra loro. A quanto pare con una delle donne l’assassino avrebbe avuto una relazione; forse anche con l’altra, come stanno cercando di verificare gli investigatori, impegnati a ricostruire dinamica e movente.

