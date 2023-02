La galatese Ludovica Fazio a “Sanremo Live Box”

La giovane Ludovica Fazio – artista di Galati Mamertino- si è esibita al Live Box di Casa Sanremo dove ha raccontato la sua passione, il suo stile, i suoi generi, le sue ambizioni.

Temo centrali del suo inedito “L’unica meta”, amore e guerra, molto attuali dato il conflitto in atto, cantati in perfetto connubio.

“Canto da quando piccola – ha dichiarato – la prima volta che mi sono esibita sul palco avevo due anni. Scrivo testi perché voglio portare chi mi ascolta dentro il mio piccolo grande mondo.

Ormai da più di 2 anni lascio che i miei pensieri si facciano trasportare dalla penna e scrivino su un foglio o sulle note del mio telefono un testo, non solo in italiano anche in inglese e spagnolo, le lingue che studio al liceo.

Fin da piccola ho seguito due grandi maestri della zona: Fabio e Ivan Lazzara , mi hanno accompagnato in questo viaggio musicale.

L’esperienza fatta a Casa San Remo è stata indimenticabile, ho avuto la possibilità di cantare, fare molte interviste e confrontarmi con grande gente del mondo dello spettacolo italiano. Infine sono grata ai miei genitori che come sempre mi hanno supportata e sopportata fin dall’inizio.”

A Ludovica le congratulazioni del sindaco Vincenzo Amadore a nome dell’amministrazione comunale di Galati Mamertino per l’esibizione “con l’augurio di continuare a coltivare questa sua passione musicale e un grosso in bocca al lupo per una carriera che possa essere costellata da successi”.