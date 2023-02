Sant’Agata Militello, la maggioranza non va al consiglio comunale. Eletta presidente Rosa Maria Franchina

Non c’erano i consiglieri di maggioranza al consiglio comunale che ieri sera si è riunito in seconda convocazione. All’ordine del giorno, tra gli altri, l’elezione del presidente del civico consesso, dopo le dimissioni di Laura Reitano.

Nella sala del consiglio del palazzo comunale, dunque, c’erano l’assessore Achille Befumo per l’amministrazione e solo i consiglieri indipendenti (Sanna, Alascia, Franchina e Ortoleva) e quelli del gruppo di opposizione (Puleo, Starvaggi, Brancatelli e Recupero), che all’unanimità – 8 voti – hanno eletto presidente Rosa Maria Franchina. Classe 1961, medico gastroenterologo, la dottoressa Franchina, che già ricopriva la carica di vice e aveva guidato l’aula nelle ultime adunanze, è il terzo presidente del consiglio eletto per questo mandato amministrativo, dopo Laura Reitano ed Andrea Barone.

Da quanto appreso dalla redazione di AMNotizie, sembra che la maggioranza abbia deciso di non presenziare al civico consesso per superare lo stallo che si era venuto a creare proprio sul candidato a presidente. Nella penultima seduta, infatti, mentre la maggioranza con 8 voti aveva appoggiato il candidato Antonio Vitale, opposizione ed indipendenti avevano sostenuto la candidatura della dottoressa Franchina. Sarebbe stata, dunque, una decisone presa dal gruppo per andare oltre la contrapposizione, al fine di consentire al consiglio comunale di tornare ad occuparsi dei lavori urgenti nell’interesse della comunità.