Sant’Agata Militello: ordinanza del sindaco per fronteggiare il fenomeno delle micro scosse nell’area a ridosso del lungomare

Un intervento di messa in sicurezza e protezione del muro paraonde sul tratto di lungomare di Sant’Agata Militello, compreso tra la caserma dei carabinieri e dopo una struttura ricettiva verso ovest, per una profondità di circa 150 metri, verso la parte abitata a monte.

Così ha disposto con propria ordinanza, che porta la data di ieri, il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso, poichè in questa zona sono state segnalate dalla popolazione residente micro scosse che si ripetono nell’arco della giornata, creando apprensione.

Nell’ordinanza è stato evidenziato come le microscosse vengano segnalate ad ogni mareggiata che colpisce il muro paraonde, realizzato con palancole che si sviluppa sul lungomare all’altezza di via Roma sino a dopo altezza di via Campidoglio.

Più precisamente nei fabbricati a ridosso del lungomare privo ad oggi di spiaggia in cui l’onda s’infrange direttamente sul muro paraonde, sia a valle che a monte del tracciato ferroviario.

Da sopralluoghi effettuati si rileva che la mantellata con massi naturali smontata nel tempo dalle onde fa si che il tratto in questione sia privo di spiaggia per cui l’onda s’infrange sul muro con ricaduta di acqua e materiale sulla sede stradale e trasmissione dell’energia alle strutture pubbliche e private a ridosso del lungomare compresi i fabbricati a monte e a valle del tracciato ferroviario fino ad un distanza dalla battigia di circa 150 metri lungo la via Calabria–Campidoglio, provocando così le micro scosse che preoccupano la popolazione e potrebbero creare anche danni agli stessi immobili.

Il 31 gennaio scorso c’è stato un sopralluogo ed un incontro con la Protezione Civile ed il 2 febbraio successivo con personale del dipartimento dell’Università di Messina; in questa sede si è preso contezza in particolare della criticità del muro paraonde. Da qui l’intervento di protezione del muro, per attenuare il fenomeno delle micro scosse