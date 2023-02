Maltempo – Domani ancora allerta meteo in Sicilia

Prosegue ancora il maltempo in Sicilia e il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 10 febbraio, con l’allerta meteo in gran parte dell’isola.

Venti di burrasca e temporali in Sicilia. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni diffuse ed abbondanti, specie sui settori centro-orientali, con fenomeni di forte intensità; nevicate al di sopra dei 500-700.

Allerta rossa nel Siracusano e Ragusano. Allerta arancione nel Catanese, Ennese e Nisseno. Allerta gialla nel Palermitano, Messinese, Agrigentino e Trapanese.

Possibili disagi ovunque. Un po’ come è già capitato nella giornata di oggi.