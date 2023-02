Ancora gravi le condizioni di Marta, in prognosi riservata a Catania. L’avvocato Fabio: “Ci dicano la verità” – VIDEO

Una brutta vicenda, che tocca le corde più profonde dell’animo umano. E’ quella di Marta Merlino, la giovane di Capo d’Orlando, ricoverata in terapia intensiva al Cannizzaro di Catania per uno shock settico, dopo aver partorito una bambina, che per fortuna sta bene, all’ospedale di Patti, l’11 gennaio scorso.

La famiglia della donna, 36 anni, denuncia la noncuranza e il pressappochismo del personale ospedaliero, sia nel ritardo del parto, avvenuto due giorni dopo la rottura delle acque, che nella gestione successiva della puerpera e nella cura della setticemia che è degenerata.

A denunciare i fatti ai nostri microfoni è l’avvocato Massimiliano Fabio, il legale che assiste la famiglia: “La ragazza è ancora in pericolo di vita, è stata estubata, ma le sue condizioni rimangono gravi. La bambina per fortuna sta bene, è stata dimessa a fine gennaio. E’ ovviamente un momento di grande preoccupazione per tutta la famiglia. Siamo molto fiduciosi nell’operato della Procura di Patti che, per quanto ci è dato sapere, si è già attivata con la massima celerità. L’appello della famiglia è che coloro che sanno, al di fuori di qualsiasi condizionamento, dicano tutta la verità senza parziali ammissioni di fatti o altro. E’ particolarmente importante che il senso civico della gente, di fronte ad un fatto così grave, faccia superare ogni forma di reticenza.”