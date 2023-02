Torrenova, torna la grande festa del carnevale. Eventi dall’11 al 25 febbraio

Tutto pronto a Torrenova per festeggiare il Carnevale 2023 con una serie di eventi. Dopo due anni stop a causa delle restrizioni legate al contrasto della diffusione del covid-19, torna un momento dedicato al divertimento condiviso che era diventato una vera e propria tradizione per la piccola cittadina tirrenica, anche per la forte partecipazione sia dei cittadini torrenovesi che dei comuni limitrofi. Un programma con tanti appuntamenti, nato dalla consueta e consolidata sinergia tra amministrazione, Nuova Pro Loco, scuola e tanti volontari che non hanno esitato a “dare una mano” per l’allestimento del cartellone.

Carnevale al via, dunque, con i carristi più entusiasti di prima e pronti ad esibire i loro lavori per le vie centrali del paese con le sfilate previste per domenica 19 e martedì 21 febbraio e 6 serate danzanti e live music.

Note e musica per tutti i gusti, dal liscio alla dance, dai balli di gruppo ai balli caraibici, si percorreranno 5 itinerari nelle serate a tema, dedicate a Rio De Janeiro, Santa Cruz, Colonia, Quebec e Port of Spain. Special Guest e Dj di eccezione per ogni serata da gustare con il vero spirito del carnevale nel locali di Piazza Autonomia.

Giovedì grasso prevista una mattinata particolare dedicata a Venezia e alle scuole con il “Carnevale Giovane”: divertimento per i bambini delle scuole cittadine che potranno provare ballare e divertirsi con un Dj set interamente dedicato a loro.

Foto di repertorio “Torrenova, carnevale 2019”