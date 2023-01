Messina: il bilancio dell’attività a gennaio per i carabinieri del nucleo radiomobile peloritano

Bilancio del mese di gennaio per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, che hanno controllato 1.422 persone e 1.186 veicoli.

Nei primi 30 giorni dell’anno sono state arrestate in flagranza due persone, per “evasione” dalla detenzione domiciliare a cui erano sottoposte, denunciandone altre sei in stato di libertà, a vario titolo, per “porto e detenzione abusiva di arma bianca” e “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato psicofisico per uso di sostanze stupefacenti alla guida”.

Diciannove persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente, sequestrando diverse dosi di droga tra marijuana, hashish, cocaina e crack.

Con riferimento al controllo alla circolazione stradale, sono state elevate ottantasette contravvenzioni, di cui dieci a carico di conducenti che avevano attraversato incroci con semaforo rosso, sei per mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza e tre per uso del telefono cellulare alla guida. Otto persone sono state invece multate per guida senza patente.

Di seguito a Nizza di Sicilia i carabinieri della stazione di Roccalumera, supportati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne, presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I carabinieri avevano notato movimenti sospetti nei pressi del luogo di lavoro dell’uomo e hanno predisposto specifici servizi di osservazione e poi una perquisizione domiciliare, che ha consentito di trovare 12 dosi di “hashish” occultate nell’intercapedine della porta del bagno, scovate grazie anche al fiuto del segugio “Riley” dell’unità cinofila dell’Arma.

L’uomo è stato arrestato e la droga sequestrata e inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio.