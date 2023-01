Anci Sicilia, Paolo Amenta è il nuovo presidente. Prende il posto di Leoluca Orlando

E’ Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Sicilia. L’elezione è avvenuta stamani, con voto unanime durante la XII Assemblea congressuale dell’associazione che si è svolta al San Paolo Palace di Palermo.

Amenta prende il posto di Leoluca Orlando, ex primo cittadino di Palermo, che ha guidato l’ANCI per 8 anni. “Accetto con onore e con orgoglio la carica di presidente dell’Anci Sicilia e ringrazio Leoluca Orlando per il lavoro fin qui svolto e i sindaci di Palermo, Messina, Trapani, Caltanissetta e Siracusa che, in prima battuta, hanno sostenuto la mia candidatura” ha dichiarato Amenta dopo l’elezione.

Il nuovo presidente ha ringraziato per l’attestato di fiducia, basata sulla presentazione di una lista unica che sottolinea il percorso unitario dell’associazione. Il neopresidente è chiamato a guidare l’Anci in un momento storico e soprattutto in una fase economica che si presenta in salita gli enti locali. Il neopresidente dell’Anci Sicilia Amenta ha subito presentato la propria relazione, sottolineando i temi fondamentali da affrontare: fondo delle autonomie locali, gestione integrata rifiuti ed acque, gestione delle risorse del Pnrr, adeguamento delle indennità per gli amministratori locali, autonomia differenziata e sanità.

presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l’elezione del primo cittadino di Canicattini Bagni al vertice dell’Associazione dei sindaci siciliani. “Auguri di buon lavoro a Paolo Amenta, eletto stamane alla guida di Anci Sicilia. A lui vanno le più sincere congratulazioni personali e dell’intero governo regionale”. Lo ha detto il, dopo l’elezione del primo cittadino di Canicattini Bagni al vertice dell’Associazione dei sindaci siciliani. “Gli auguriamo – ha aggiunto Schifani – di poter svolgere con serenità il delicato compito di rappresentare gli interessi dei Comuni, a cui la Costituzione assegna il ruolo di enti territoriali più vicini ai bisogni dei cittadini. In questa difficile fase della nostra autonomia diventa ancora più importante per i Comuni custodire e valorizzare il patrimonio di tradizioni, cultura e identità e allo stesso tempo lottare per lo sviluppo e la competitività dei territori. Voglio rassicurare il presidente Amenta che l’Anci troverà nella Regione un interlocutore sempre attento e sensibile alle esigenze dei Comuni”.