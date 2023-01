A/20, incidente autonomo tra S. Stefano di Camastra e S.Agata Militello. Illeso conducente

Un incidente autonomo si è verificato intorno alle 12 di oggi sulla A/20 in direzione Palermo, sul viadotto Buzza, nel territorio comunale di Caronia.

Un’auto, per cause da accertare, poco prima dello scambio di carreggiate, avrebbe perso aderenza, andando a sbattere violentemente. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente, un uomo di Capo d’Orlando, che è rimasto illeso.

Il sinistro ha causato code e rallentamenti. Sul posto. Per coordinare i soccorsi e garantire la sicurezza degli automobilisti la Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello.