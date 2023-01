Edilizia scolastica, fondi contro la dispersione per sedici istituzioni scolastiche della provincia di Messina

L’ufficio speciale per l’edilizia scolastica e universitaria ha approvato la graduatoria definitiva e l’impegno delle somme per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche negli edifici adibiti ad uso scolastico, per incrementare la propensione dei giovani a restare nei contesti formativi, ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e favorire il tempo pieno.

In provincia di Messina sono state 16 le istanze ammesse, dodici su Messina, quattro in provincia: l’istituto “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto per 250 mila euro, l’istituto comprensivo “Isole Eolie” per 225 mila euro, poi 43 mila euro al “Gepy Faranda” di Patti e 60 mila euro alla scuola “Caldarera” di Sant’Angelo di Brolo.

Escluse il plesso di Rodì Milici e del Lucio Piccolo di Capo d’Orlando per mancata integrazione a seguito di attivazione di soccorso istruttorio, due plessi di Acquedolci perché le finalità del progetto non erano conformi ai contenuti dell’avviso ed un plesso di Terme Vigliatore perché l’istanza è stata ritenuta non ammissibile in quanto si tratta di scuola dell’infanzia.

L’importo complessivo a livello regionale è stato di 20 milioni di euro. I plessi che sono riusciti ad ottenere risorse, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, pena la perdita del beneficio, dovranno dichiarare se accettare o meno.