San Filippo del Mela: Il Comandante Filippo La Malfa va in pensione

Dopo 37 anni di onorata carriera il Comandante della Polizia Municipale di San Filippo del Mela, Capitano Filippo La Malfa, è pronto per andare in pensione.

Era il 1 agosto 1987, con l’amministrazione del sindaco Giuseppe Lamonica, quando iniziò questo importante e appassionante lavoro dopo aver vinto il concorso pubblico.

La divisa per Il Capitano Filippo La Malfa rappresenta una seconda pelle visto che già tra il 1977 e il 1979 aveva indossato quella dei Bersaglieri dell’Esercito Italiano con il grado di ufficiale.

Per un decennio ha lavorato in vari settori commerciali, ma il richiamo della divisa è stato forte e alla prima occasione si fece trovare pronto.

Il 20 gennaio, in occasione della Festa di San Sebastiano, il comandante La Malfa saluterà e ringrazierà colleghi, amministratori e cittadini, la scelta della giornata non è casuale visto che è un giorno importante per la Polizia Municipale.

San Sebastiano fu il comandante della prestigiosa prima coorte pretoria, di stanza a Roma, per la difesa dell’imperatore. In questo contesto, forte del suo ruolo, poté sostenere i cristiani incarcerati, provvedere alla sepoltura dei martiri e diffondere il cristianesimo tra i funzionari e i militari di corte, approfittando della propria carica imperiale. Condannato a morte da Diocleziano per la sua appartenenza a Cristo, subì il martirio. Le frecce trafissero il corpo, ma non indebolirono la fede, tanto che, ancora vivo, si presentò nuovamente al cospetto dell’imperatore che ne ordinò la morte per flagellazione.

A margine di questa manifestazione, il Capitano Filippo La Malfa, condividerà i momenti importanti della sua carriera visto che dal 1 marzo andrà in pensione: “È arrivato il momento, tra poco più di un mese, di separarmi dalla divisa che ho indossato con orgoglio e passione per anni. Una divisa che mi ha regalato momenti di gioia alternati ad altri di preoccupazioni e tensioni. La mia avventura con la Polizia Municipale è cominciata nell’ormai lontano agosto del 1987. Ho preso parte a tanti eventi che hanno segnato la storia del Comune di San Filippo del Mela e in cui ho cercato di essere sempre parte attiva affinchè tutto si svolgesse nel migliore dei modi”, ha dichiarato il Comandante Filippo La Malfa.

I momenti più significativi dell’attività svolta che ricorda in modo particolare sono: l’alluvione del 2011 e per ultimo la pandemia da Covid-19 che ha visto l’impegno del Corpo di Polizia Municipale in prima linea e senza soluzione di continuità.

Sarà sicuramente un momento commuovente, per il Capitano La Malfa, ma pieno di emozioni e di ricordi, consapevole di aver cercato di servire al meglio la collettività filippese.