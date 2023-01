La Sicilia piange Biagio Conte. Una vita spesa per gli ultimi

Da tempo era gravemente malato, ma non aveva mai smesso di dare sollievo agli ultimi.

E’ morto questa mattina a Palermo Biagio Conte, 59 anni, il missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri. Nel 1993 aveva fondato la Missione Speranza e Carità.

Attorno a lui si sono stretti fino all’ultimo i volontari e gli ospiti della comunità che aveva fondato.

«Esprimo le mie più sentite condoglianze – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – ai familiari di fratel Biagio Conte, agli assistiti e ai volontari della sua Missione. Oggi il missionario ci ha lasciati dopo giorni di sofferenza, ma il suo ricordo resterà indelebile. Con il suo impegno quotidiano e instancabile in favore degli ultimi, ci ha ricordato come, per ogni cristiano, la carità sia una condizione essenziale della propria esistenza umana e attuazione concreta della propria fede. Consapevole che la sua perdita lascia un vuoto incolmabile, posso solo affermare che il suo esempio sarà più vivo che mai nell’ispirare le mie personali azioni di solidarietà verso il prossimo e quelle del mio governo».