Patti: conclusa la rassegna “Stella Splendens” promossa dal consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi”

Si è chiusa il 6 gennaio scorso, nella chiesa di Sant’Ippolito di Patti la rassegna “Stella Splendens”, promossa dal consorzio intercomunale “Tindari-Nebrodi” di Patti; in programma il concerto del Coro Lirico Siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa con al piano Francesco Allegra.

La rassegna, sotto la direzione artistica di Anna Ricciardi, è iniziata il 17 dicembre 2022 a Falcone nella chiesa di San Giovanni Battista ed è proseguita nelle chiese di Patti, Montagnareale, Librizzi, Gioiosa Marea, Mazzarrà Sant’Andrea, Raccuja, Montalbano Elicona, San Piero Patti e Oliveri, coniugando musica e arte.

Il concerto conclusivo dell’Epifania si è celebrato nella parrocchia di Sant’Ippolito, curata dal parroco don Franco Pisciotta, in una delle chiese più antiche di Patti, la chiesa di Sant’Ippolito, per l’occasione piena in ogni ordine di posto e i tanti che non l’avevano ancora visitata, hanno potuto ammirare la sua sobrietà e la sua grandezza, la sua semplicità e la sua bellezza, le colonne e le tele prestigiose.

Il coro ha proposto un repertorio di musica tradizionale natalizia, brani del repertorio gospel, opera, colonne sonore e tra questi Adeste Fideles e White Christmas, Nabucco, What a wonderful world e La Leggenda del pianista sull’oceano.