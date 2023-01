Un Natale che si vedeva da tempo a Patti, mentre ci si avvia verso il Carnevale. Un bilancio straordinario per le manifestazioni natalizie, mentre si avvicina un altro appuntamento canonico, quello del Carnevale a cui l’esecutivo di Gianluca Bonsignore non vuole ovviamente mancare, per riportare Patti ai fasti di un tempo. I segnali degli eventi natalizi per tutto il territorio fanno ben sperare.