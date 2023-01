Attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici, ammessi e finanziabili i progetti di nove comuni del messinese

Il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha pubblicato la graduatoria provvisoria in cui sono inseriti i comuni che potranno realizzare impianti di compostaggio domestico e di comunità. I comuni hanno presentato istanze grazie ad un nuovo avviso pubblico per la concessione di agevolazioni alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici.

Sono 36 le istanze ammesse e finanziabili in Sicilia, a cui ha dato l’ok la commissione di valutazione ed in provincia di Messina sono stati finanziati nove progetti. Nell’ordine sono quelli presentati dai comuni di Malfa, Raccuja, Scaletta Zanclea, Itala, Mojo Alcantara, Ficarra, Librizzi, Limina e Motta Camastra. Gli importi concedibili vanno da 210 a 220 mila euro.

In provincia di Messina non risultano ammesse per mancato raggiungimento del punteggio minimo le istanze dei comuni di Saponara, Oliveri e Graniti.

Nel luglio dello scorso anno era stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione e c’erano anche quelli di Saponara e Oliveri che oggi invece sono stati esclusi perché non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando. Non risultarono ammissibili nella prima graduatoria i progetti presentati dai comuni di Pace del Mela e Messina.

Nel novembre del 2021 furono tre i comuni della provincia di Messina autorizzati a realizzare sul loro territorio un impianto di compostaggio di prossimità: Tortorici, San Fratello e Malvagna.