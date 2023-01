Rodì Milici – Mostra dei Presepi, la giovane Serena Lo Conti si classifica prima a Ortona

Grande Soddisfazione per la giovane artista Serena Lo Conti, 18enne di Rodì Milici, che dal 2016 fa incetta di premi grazie all’arte presepiale.

Serena ha trionfato ad Ortona, in Abruzzo, conquistando il primo posto tra 52 presepi in mostra. Nel tempo libero si dedica al sociale e al giornalismo, collaborando con la nostra redazione.

Una ragazza esplosiva e piena di idee. L’arte è per la giovane una passione che si porta da bambina: “Sono felicissima di aver vinto un altro primo posto, ma sono ancora più soddisfatta per l’amicizia che si è creata con il presidente Giovanni Serano (presidente dall’associazione). Se ad oggi ho vinto diversi premi in giro per l’Italia è grazie ai miei genitori e alla mia sorella che mi sostengono, ma anche grazie a tutte le persone che mi seguono e che mi votano nei concorsi.”