Blitz Senato, Schifani: «Gesto oltraggioso, inqualificabile e controproducente»

«Oltraggioso, inqualificabile e controproducente. Possiamo definire soltanto così il gesto dei cinque vandali che questa mattina hanno imbrattato con vernice rossa la facciata di Palazzo Madama. Non esiste alcuna giustificazione possibile: non è così che si sensibilizza l’opinione pubblica sul tema dell’ambiente, anzi. Questi soggetti con le loro azioni gettano discredito su tutti coloro i quali invece combattono legittimamente la battaglia per il clima. Il mio plauso va alle forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente fermando i responsabili, e al presidente del Senato Ignazio La Russa che ha immediatamente convocato il Consiglio di Presidenza per intervenire con urgenza sui danni riportati dal nostro patrimonio artistico e culturale». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando il blitz vandalico ai danni di Palazzo Madama.