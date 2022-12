Barcellona Pozzo di Gotto: ok al progetto esecutivo di riqualificazione del complesso monastico dei Basiliani

L’esecutivo di Barcellona Pozzo di Gotto, guidato dal sindaco Giuseppe Calabrò, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo di riqualificazione del complesso monastico dei Basiliani.

Si tratta dell’intervento di manutenzione e restauro conservativo finalizzati alla realizzazione dei servizi a sostegno delle attività socio-culturali e storico-testimoniali del territorio del Longano per l’importo complessivo di circa 5.500.000,00 di euro.

Il progetto, aggiornato al nuovo prezziario regionale e inserito nel programma di finanziamento Pnrr, concesso dal Ministero dell’Interno, è stato redatto dallo studio di progettazione “Baldo Progetti Engineering srl” di Agrigento.

Il complesso monumentale risale al 500; fu abbandonato dai monaci e in avanti, per oltre cinquanta anni e fino al 1969, fu sede del ginnasio, poi del liceo scientifico “Medi” e della pretura circondariale.

In atto è inutilizzato ed abbandonato. L’iter per la riqualificazione fu avviato il 19 dicembre 2008; l’importo originario dei lavori è stato di 4.380.000,00 euro; nel febbraio 2010 fu la “Baldo Progetti Engineering srl” di Agrigento ad aggiudicarsi la progettazione definitiva ed esecutiva.

Il comune del Longano, sempre con fondi del Pnrr, ha affidato all’ingegnere Giuseppe Quattrocchi, amministratore unico della ditta “Aitecna srl” di Barcellona Pozzo di Gotto, l’incarico per la progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica per la demolizione e ricostruzione del’asilo Panteini per oltre 11 mila euro.