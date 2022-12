A20, slitta al 2023 la riapertura della Galleria Telegrafo: ci vorranno almeno 2 settimane di lavori

In attesa dei risultati dei controlli alle parti danneggiate dall’incendio dello scorso 24 dicembre, il Cas aggiorna sullo stato dei lavori nella Galleria Telegrafo sulla A20.

Parla il Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane Salvatore Minaldi, che conferma che i tempi dei lavori saranno più lunghi del previsto. “Ci vorranno circa due settimane di lavori. Verranno eseguiti interventi su tre turni di 24 ore, ma i danni sono stati ingenti.”

La riapertura del tratto Boccetta-Rometta, in direzione Palermo, slitta dunque ai primi giorni del 2023.

Cattive notizie dunque per gli automobilisti e i pendolari che viaggiano ogni giorno sulla A20. Sono stati istituiti percorsi alternativi, ma il traffico è insostenibile per le strade statali, creando code e disagi per chi viaggia in auto.