Naso: un Natale da ricordare per tre lavoratori Asu che sono stati stabilizzati

La stabilizzazione sotto l’albero: sarà un Natale diverso e sicuramente da ricordare per tre lavoratori Asu del comune di Naso. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Nanì, in queste ore, ha provveduto alla loro contrattualizzazione.

Sono Basilio Carlo Stella, Roberto Scaffidi Gennarino e Maurizio Triscari, nella foto, con il sindaco Nanì ed il segretario comunale Carmela Caliò.

“Continuiamo a lavorare per il futuro della città – ha dichiarato il sindaco – futuro che passa anche dall’ampliamento della pianta organica. Siamo riusciti, con un contratto a tempo indeterminato part-time categoria B, a stabilizzare dei lavoratori che già da tempo sono impegnati nei nostri uffici, quindi conoscono benissimo la macchina burocratica. Questo ci permetterà di poter dare risposte sempre più appropriate e celeri ai cittadini, andiamo inoltre a colmare assenze scaturite dopo i pensionamenti degli ultimi mesi. Infine per la manutenzione esterna, siamo riusciti, tramite scorrimento di una graduatoria, a contrattualizzate un fontaniere che ci permetterà di eseguire lavori di manutenzione in economia ed in tempi più celeri, rispetto agli appalti a ditte esterne”.

Nella foto Andrea Pruiti Ciarello il fontaniere assunto con il sindaco Nanì ed il segretario comunale Carmela Caliò.