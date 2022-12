Capo d’Orlando – Nasce il comitato a sostegno di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria PD

Nasce a Capo d’Orlando il primo comitato a sostegno di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Pd. A promuoverlo Carmelo Galipò, Assessore Comunale ed un gruppo di amici che ne condividono idee e valori.

“Ho deciso di candidarmi alla segreteria del PD. È il momento di esserci, di impegnarsi, di partecipare. E di farlo insieme. Per il PD. Per il Paese.” Con queste parole Stefano Bonaccini ha presentato la sua candidatura a segretario e pensiamo che questo è il momento di “esserci” e di “partecipare”.

“Accogliamo l’invito del candidato – dice Galipò – alla segreteria Bonaccini perché ci piace l’idea di un partito che vive il territorio, per il territorio, nel territorio; con un Segretario che dice di volere stare tra la gente e promuovere il protagonismo del governo locale. Così come ci riempie di speranza il fatto che sia il mezzogiorno, la sua complessità e la sua “questione” una scommessa del suo programma, per un Paese che smetta di camminare a due velocità; senza il Sud l’Italia non decolla. Continuiamo sul percorso tracciato insieme all’On Leanza per dare sostegno e slancio al Partito Democratico.”

Per aderire basta inviare il proprio contatto mail e il recapito telefonico all’indirizzo: comitatobonaccinicapodorlando@gmail.com